Инсайдеры поспешили с "похоронами" команды Katusha-Alpecin

В то время как во Франции проходит второй в сезоне велосипедный гранд-тур – многодневная велогонка "Тур де Франс", — ряд источников в Италии и Германии сообщили, что российско-немецкая команда Katusha-Alpecin может прекратить существование.

Инсайдеры сообщили вполне очевидные вещи, что большинство контрактов гонщиков заключены до конца 2019 года и что сами велосипедисты отказываются обсуждать свое будущее. Последнее, кстати, вполне закономерно: во всех командах Мирового тура действует традиционное "табу" на подобные разговоры до начала августа, когда спортсмены могут рассматривать предложения по новым контрактам.

Пресс-служба команды Katusha-Alpecin, гонщики которой продолжают борьбу за призы французского "Тура", сообщила, что на сегодняшний никакой определенности по будущему команды пока нет. Но говорить о прекращении существования "конюшни" явно преждевременно.