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Ситуация на Украине 1 час назад
Кернес опубликовал фото восстановленного памятника маршалу Жукову
В Харькове восстановили памятник маршалу Жукову. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Геннадий Кернес. Он опубликовал также фотографии монумента.
В начале лета радикалы повалили бюст советского полководца около дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины.
Тогда же министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что местные власти восстановят разрушенный памятник.
Ранее сообщалось, что после того, как горсовет Харькова поддержал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова, партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обжаловала это решение, а украинские националисты устроили жуткое "представление": у здания горсовета они установили виселицы и повесили на них чучела депутатов, которые голосовали за это решение.
В рамках кампании по декоммунизации Украины проспект маршала Жукова в 2016 году получил имя диссидента Петра Григоренко.
2 июня 2019 года боевики украинских националистических организаций памятник Жукову снесли, заявив, что действуют в рамках закона о декоммунизации. В связи с инцидентом полиция возбудила два уголовных дела, а мэрия пообещала восстановить монумент за счет пожертвователей.
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