Парусный спорт. Россияне удачно стартовали на чемпионате мира RC44

Первый день соревнований чемпионата мира в классе RC44, который принимает шведский Марстранд, подарил участникам прекрасные условия: 15 узлов ветра, сложную волну и яркое солнце. Российские "Ника" и "Таватуй" идут в тройке, а "Броненосец" занимает пятую строчку.

После нестабильной погоды Адриатики парусная Мекка Швеции Марстранд наконец то побаловал флот из девяти вымпелов прекрасной погодой в первый же день соревнований. В стабильном ветре на одном дыхании были проведены три гонки чемпионата мира RC44.

Неожиданно нестабильно в первый день выступили лидеры зачета сезона словенцы Ceeref – с одной победой и двумя восьмыми приходами Игорь Лях занимает предпоследнюю строчку. Здесь ему составили компанию монегаски Нико Пунса "Харизма" — победитель сезона 2018.

Напротив, очень уверено стартовали дебютанты сезона из Екатеринбурга "Таватуй". Команда Кузнецова и Неугодникова шла второй после двух гонок, но средний финиш в третьей отодвинул российский экипаж на третью строчку зачета.

Трижды чемпион мира, в том числе и победитель чемпионата 2017 который также принимал Марстранд, Владимир Просихин начал день неудачно. Вернуться в тройку помогла победа в последней гонке. "Мы дождались того единственного правого захода, на который рассчитывали весь день, — говорит тактик "Ники" Том Слингсби, — и у нас сразу все получилось!"

Для дважды бронзового призера чемпионатов мира (в том числе и в Марстранде-2017) экипажа яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец" день также начался неудачно. Но второй приход в заключительной гонке вслед за одноклубниками помог экипажу Кирилла Фролова вернуться в игру. "Броненосец" завершил день пятым с вполне посильным для преодоления отставанием от лидеров.

"Мы не очень удачно стартовали, но в целом, после сложной погоды Хорватии и Черногории, этот день меня порадовал – комментирует Кирилл Фролов – прийти вторыми прямо в гавань Марстранда очень приятно!"