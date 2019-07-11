Отбывающий наказание в "Черном дельфине" маньяк-педофил просится на свободу

Судьба маньяка-педофила решится 26 июля. Олег Рыльков был приговорен к пожизненному сроку и этапирован в Соль-Илецкую колонию "Черный дельфин". Сейчас он просится на свободу в связи с ухудшением здоровья.

Как сообщает ГТРК "Самара", Сызранский городской суд приступил к рассмотрению ходатайства убийцы и педофила из Тольятти. Первое заседание состоялось в среду, 10 июля, следующее намечено на 26 июля. Перенос связан с просьбой подсудимого дать время на знакомство с адвокатом, пишет ТЛТ.ру. Мужчина проведет в СИЗО Сызрани более двух недель. В Сызрани маньяк оказался в связи с его ходатайством, направленным в суд, об освобождении из мест заключения по болезни. 18 июня Сызранский городской суд принял решение о переносе заседания на середину июля, потому что к назначенному времени Рылькова не смогли конвоировать в суд.

Напомним, "тольяттинский потрошитель" Олег Рыльков изнасиловал 37 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 13 лет и убил 4 человек, трое из которых были детьми. Арестован он был летом 1997-го. По итогам его признаний возобновлены уголовные дела, возбужденные более 20 лет назад.