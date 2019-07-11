Я больше так не буду: посетитель тайно разместил на выставке пельмени из бумаги и жвачки

Пельмени из жвачки и бумаги тайно подбросил в качестве экспоната выставки посетитель во владивостокском Центре современного искусства "Заря". Самодеятельную работу быстро обнаружил смотритель зала "Авторские мифы". Он обходил восемь залов выставки и неожиданно наткнулся на свежий арт-объект. Прежде, чем к нему прикоснуться, смотритель сфотографировал новое произведение современного искусства.

Посетитель оставил пельмешки из бумаги и жевательной резинки и свои данные на табличке на выставочной тумбе в зале. Табличка была составлена по всем правилам и даже переведена на английский язык. Фото с указанием авторства и самими арт-объектами опубликовано в Instagram-аккаунте "Зари". С инициативным автором сразу связались, сообщает РИА Новости.

Автором нажеванных пельмешек оказался Михаил Пученков. Он работает неподалеку от "Зари" и часто ходит на выставки Центра современного искусства.

"Ему захотелось пошутить", — пояснили сотрудники Центра современного искусства (ЦСИ) "Заря" во Владивостоке.

В ЦСИ отметили, что человек хорошо знаком с тем, как в "Заре" делаются выставки. Он подошел к своей шутке с явным вниманием.

Михаил Пученков в Instagram Центра современного искусства "Заря" написал, что больше так делать не будет.

Но ему почему-то не поверили.

"Не верьте ему!!! Он будет! Только отвернетесь, и везде свои инсталляции понасует", -написала под его обещанием пользователь efimova_tatyana_s.