Премия ESPY: Александр Овечкин назван хоккеистом года в НХЛ

Престижная спортивная премия Excellence in Sports Performance Yearly Award, учрежденная телеканалом ESPN в 1993 году, а с 2014 года проводимая телеканалом АВС, назвала хоккеиста сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина лучшим игроком НХЛ минувшего сезона.

Вместе с капитаном "капиталистов" претендентом на награду был российский форвард клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, а также Натан Маккиннон ("Колорадо Эвеланш") и Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз").

В прошлом году Овечкин был признан лучшим спортсменом года по версии ESPY, став первым хоккеистом, удостоенным этой престижной награды.