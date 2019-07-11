11 июля 201912:30
Премия ESPY: Александр Овечкин назван хоккеистом года в НХЛ
Престижная спортивная премия Excellence in Sports Performance Yearly Award, учрежденная телеканалом ESPN в 1993 году, а с 2014 года проводимая телеканалом АВС, назвала хоккеиста сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина лучшим игроком НХЛ минувшего сезона.
Вместе с капитаном "капиталистов" претендентом на награду был российский форвард клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, а также Натан Маккиннон ("Колорадо Эвеланш") и Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз").
В прошлом году Овечкин был признан лучшим спортсменом года по версии ESPY, став первым хоккеистом, удостоенным этой престижной награды.
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