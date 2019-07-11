Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
11 июля 201912:26 (обновлено в 12:36)

На горящей в Мытищах ТЭЦ-27 отключился энергоблок

Во время пожара на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах аварийно отключился, прекратив выработку электроэнергии, один из энергоблоков. Об этом РИА Новости сообщил источник.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, за медпомощью с ожогами первой и второй степени обратились шесть человек, передает "Россия 24".

Из-за ЧП перекрыто Осташковское шоссе по направлению в область.

Огонь виден из многих районов столицы. Видеокадры пожара очевидцы публикуют в Сети.


На место ЧП направлен пожарный поезд и более десяти пожарных расчетов, в готовность приведена авиация.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв, наблюдается столб огня высотой пятьдесят метров.


Пожару присвоен третий – повышенный — номер сложности. Площадь пожара, по данным экстренных служб, составляет 200 квадратных метров.

ТЭЦ-27 ("Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом подмосковные Мытищи, а также часть Северного и Северо-Восточного округов столицы.

В Минэнерго Подмосковья сообщили, что нарушений электроснабжения потребителей из-за пожара на ТЭЦ не зафиксировано.

В "Твиттере" мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что для ликвидации пожара на участке газопровода в районе Мытищ по просьбе МЧС к месту трагедии направляют дополнительно 50 единиц техники.

В пресс-службе министерства энергетики Московской области "Интерфаксу" сообщили, что с целью недопущения обесточивания объектов и потребителей в компании "Россети Московский регион" введен особый режим работы и организован сбор штаба.

Там также заверили, что осуществляется постоянный контроль за работой энергооборудования, и в случае необходимости все потребители будут переведены на резервную схему электроснабжения.

Кроме того, в Подмосковье в случае необходимости готовы к выезду передвижные электростанции.

Сейчас

12:57

Генштаб РФ: у США больше ядерных носителей, чем разрешено договором

12:12

На горящей в Мытищах ТЭЦ-27 отключился энергоблок

11:25

ГБУ "Жилищник" устроило взрыв при замене полотенцесушителя

10:54

В Москву везут мощи Петра и Февронии

04:23

Шторм в Греции унес жизни шести туристов, среди них есть россияне

03:13

Из-за таяния вечной мерзлоты "поехал" дом на севере Камчатки, жильцы эвакуированы

00:13

В Ленобласти перевернулся автомобиль под управлением 15-летнего водителя

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

МЧС: пожар на ТЭЦ-27 локализован

МЧС: пожар на ТЭЦ-27 локализован

20 минут назад
ФСБ: замглавы ПФР подозревается в злоупотреблениях бюджетными средствами

ФСБ: замглавы ПФР подозревается в злоупотреблениях бюджетными средствами

27 минут назад
Корпус исламских стражей: если бы был приказ захватить танкер, он был бы немедленно исполнен

Корпус исламских стражей: если бы был приказ захватить танкер, он был бы немедленно исполнен

2 часа назад
СКР завел четыре дела об обстреле журналистов в Донбассе

СКР завел четыре дела об обстреле журналистов в Донбассе

2 часа назад
В Москву везут мощи Петра и Февронии

В Москву везут мощи Петра и Февронии

1 час назад
Отбывающий наказание в "Черном дельфине" маньяк-педофил просится на свободу

Отбывающий наказание в "Черном дельфине" маньяк-педофил просится на свободу

1 час назад
Топ-10 стран с самыми низкими темпами роста населения с 1950 года

Топ-10 стран с самыми низкими темпами роста населения с 1950 года

5 часов назад
Я больше так не буду: посетитель тайно разместил на выставке пельмени из бумаги и жвачки

Я больше так не буду: посетитель тайно разместил на выставке пельмени из бумаги и жвачки

1 час назад
ГБУ "Жилищник" устроило взрыв при замене полотенцесушителя

ГБУ "Жилищник" устроило взрыв при замене полотенцесушителя

1 час назад
Врачи назвали безвредную дозу шоколада

Врачи назвали безвредную дозу шоколада

4 часа назад
Запуск военного спутника ОАЭ завершился неудачно

Запуск военного спутника ОАЭ завершился неудачно

5 часов назад
Находящийся в коме француз умер спустя 9 дней после отключения аппаратов

Находящийся в коме француз умер спустя 9 дней после отключения аппаратов

1 час назад
Три тысячи человек в ДНР получили паспорта России

Три тысячи человек в ДНР получили паспорта России

5 часов назад
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

2 часа назад
Обнаружен способ худеть без диет

Обнаружен способ худеть без диет

10.07.2019 11:24
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Котлы дегтя: знаменитые машины, подпорченные плохими моторами

Котлы дегтя: знаменитые машины, подпорченные плохими моторами

14 минут назад
Не расслышал, повтори! Козы различают эмоции друг друга по блеянию

Не расслышал, повтори! Козы различают эмоции друг друга по блеянию

40 минут назад
Человек-дерево может начать жить нормальной жизнью

Человек-дерево может начать жить нормальной жизнью

1 час назад
На "Летних балетных сезонах" в Москве выступят солисты Парижской оперы

На "Летних балетных сезонах" в Москве выступят солисты Парижской оперы

1 час назад
Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли

Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли

1 час назад
Опубликованы официальные фото Samsung Galaxy Note10

Опубликованы официальные фото Samsung Galaxy Note10

2 часа назад
Амурские волны. Фотопрогулка по Благовещенску

Амурские волны. Фотопрогулка по Благовещенску

2 часа назад
Назад в СССР: средний срок владения автомобилем в стране продолжает расти

Назад в СССР: средний срок владения автомобилем в стране продолжает расти

3 часа назад
Россияне выиграли на Всемирной Универсиаде четыре медали

Россияне выиграли на Всемирной Универсиаде четыре медали

3 часа назад
Мужчина, лошадь и собака: в Швеции найдена нетронутая "лодочная могила" эпохи викингов

Мужчина, лошадь и собака: в Швеции найдена нетронутая "лодочная могила" эпохи викингов

3 часа назад
Женщина пыталась убить мужа за разбитую банку компота

Женщина пыталась убить мужа за разбитую банку компота

4 часа назад
Светящиеся "ноздри" нового BMW Х6 оказались старым тюнингом

Светящиеся "ноздри" нового BMW Х6 оказались старым тюнингом

5 часов назад
Адвокаты Марии Бутиной добиваются депортации сразу после окончания заключения

Адвокаты Марии Бутиной добиваются депортации сразу после окончания заключения

5 часов назад
Украинский политик: Вышинского могут освободить после выборов в Раду

Украинский политик: Вышинского могут освободить после выборов в Раду

6 часов назад
США vs Куба: Штаты реорганизуют органы пропаганды

США vs Куба: Штаты реорганизуют органы пропаганды

6 часов назад
Порошенко недоволен: избиратель не рад его видеть

Порошенко недоволен: избиратель не рад его видеть

6 часов назад
Тулун: военные восстанавливают подъездные пути и разбирают завалы

Тулун: военные восстанавливают подъездные пути и разбирают завалы

7 часов назад
Карты с Московией и российский язык: советник президента Зеленского проявил решительность

Карты с Московией и российский язык: советник президента Зеленского проявил решительность

7 часов назад
Японский зонд "Хаябуса-2" совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Японский зонд "Хаябуса-2" совершил вторую посадку на астероид Рюгу

8 часов назад
Шторм в Греции унес жизни шести туристов, среди них есть россияне

Шторм в Греции унес жизни шести туристов, среди них есть россияне

8 часов назад
В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози

В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози

10 часов назад
Президент Рухани: не нужно беспокоиться об Иране, вы должны беспокоиться о США

Президент Рухани: не нужно беспокоиться об Иране, вы должны беспокоиться о США

10 часов назад
Встреча "Единой России" и украинской "Оппозиционной платформы": краткие итоги

Встреча "Единой России" и украинской "Оппозиционной платформы": краткие итоги

11 часов назад
На выборах губернатора Петербурга открепительное удостоверение не понадобится

На выборах губернатора Петербурга открепительное удостоверение не понадобится

12 часов назад
Четыре спутника Минобороны вышли на орбиты в штатном режиме

Четыре спутника Минобороны вышли на орбиты в штатном режиме

12 часов назад
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

13 часов назад
Фальсификаторы истории: немецкий историк пытается выиграть битву под Прохоровкой 76 лет спустя

Фальсификаторы истории: немецкий историк пытается выиграть битву под Прохоровкой 76 лет спустя

14 часов назад
Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь врачей из Японии

Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь врачей из Японии

10.07.2019 13:02