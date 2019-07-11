На горящей в Мытищах ТЭЦ-27 отключился энергоблок

Во время пожара на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах аварийно отключился, прекратив выработку электроэнергии, один из энергоблоков. Об этом РИА Новости сообщил источник.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, за медпомощью с ожогами первой и второй степени обратились шесть человек, передает "Россия 24".

Из-за ЧП перекрыто Осташковское шоссе по направлению в область.

Огонь виден из многих районов столицы. Видеокадры пожара очевидцы публикуют в Сети.



На место ЧП направлен пожарный поезд и более десяти пожарных расчетов, в готовность приведена авиация.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв, наблюдается столб огня высотой пятьдесят метров.



Пожару присвоен третий – повышенный — номер сложности. Площадь пожара, по данным экстренных служб, составляет 200 квадратных метров.

ТЭЦ-27 ("Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом подмосковные Мытищи, а также часть Северного и Северо-Восточного округов столицы.

В Минэнерго Подмосковья сообщили, что нарушений электроснабжения потребителей из-за пожара на ТЭЦ не зафиксировано.

В "Твиттере" мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что для ликвидации пожара на участке газопровода в районе Мытищ по просьбе МЧС к месту трагедии направляют дополнительно 50 единиц техники.

По просьбе МЧС направляем дополнительно 50 единиц техники для ликвидации пожара на участке газопровода в районе Мытищ. Оказываем всю необходимую помощь. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 июля 2019 г.

В пресс-службе министерства энергетики Московской области "Интерфаксу" сообщили, что с целью недопущения обесточивания объектов и потребителей в компании "Россети Московский регион" введен особый режим работы и организован сбор штаба.

Там также заверили, что осуществляется постоянный контроль за работой энергооборудования, и в случае необходимости все потребители будут переведены на резервную схему электроснабжения.

Кроме того, в Подмосковье в случае необходимости готовы к выезду передвижные электростанции.