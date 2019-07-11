Смертельный шторм: на греческом полуострове Халкидики объявили ЧП

Греческие власти объявили режим чрезвычайного положения на греческом полуострове Халкидики из-за сильного шторма, унесшего жизни шести туристов, включая двух россиян, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету "Катимерини".

В настоящее время около 80% территории полуострова остаются без электроэнергии. Специалисты ведут работы по восстановлению подачи электричества. Ожидается, что подача возобновится к позднему вечеру четверга.

Шторм нанес серьезный урон инфраструктуре полуострова. Поваленные ветром деревья повредили автомобили, шквалистый ветер переворачивал столики в местных кафе, шезлонги и зонтики на пляжах.



В генконсульство РФ в Салониках подтвердили гибель двух россиян во время сильнейшей грозы в местечке Неа Потидиа на полуострове Халкидики. Как сообщил генеральный консул России в Салониках Александр Щербаков, речь идет об отце и его малолетнем сыне. Фамилии и имена погибших он назвать отказался, отметив, что мужчина — молодой, ему не было еще 40 лет, ребенку не исполнилось и двух лет.

Щербаков рассказал, что семья из пяти россиян — муж с женой и трое малолетних детей — приехала на отдых 7 июля и остановилась в местечке Неа Потидиа. Из-за страшной жары, которая стоит в Греции уже две недели, на севере Греции началась сильнейшая гроза. Вероятно, она застала отца с маленьким сыном, которые попытались укрыться под деревом.

"Из-за сильного ветра дерево рухнуло, и, к сожалению, отец с сыном оказались погребены под ним", — сказал генконсул.

Медики констатировали, что россияне погибли на месте.