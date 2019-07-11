Генштаб РФ: у США больше ядерных носителей, чем разрешено договором

В российском Генштабе подсчитали, что у США больше носителей ядерного оружия, чем это предусмотрено Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Превышение по носителям сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции", — сообщил начальник управления Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-майор Андрей Стерлин, выступая в Госдуме.

По его словам, в планах у американских военных размещение ударных средств противоракетной обороны в космосе, передает "Интерфакс".

"Это прямой путь к милитаризации околоземного пространства с вытекающими из этого крайне негативными последствиями для международной безопасности", — подчеркнул представитель Генштаба России.

По словам генерал-майора, в мае американцы также начали модернизацию комплекса ПРО Aegis Ashore в Румынии. В Генштабе не исключают, что там ведется ускоренная подготовка крылатых ракет большой дальности.