Спортивный арбитраж снял с Виталия Мутко пожизненную дисквалификацию

Экс-министр спорта России Виталий Мутко добился в Спортивной арбитражном суде (CAS) в Лозанне удовлетворения своей апелляции на решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх.

"Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена, — цитирует постановление CAS в Лозанне агентство "Интерфакс". – Решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 года аннулируется".

После знаменитого "допингового дела", согласно которому WADA и МОК выдвинули обвинения против российского спорта в якобы имевших место массовых злоупотреблениях на почве употребления запрещенных препаратов, исполком МОК принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России.

Одновременно было принято несколько персональных наказаний для российских функционеров и бывший министр спорта Виталий Мутко был отстранен от участия в олимпийском движении пожизненно. Теперь вице-премьер РФ может снова участвовать в Олимпиадах в качестве гостя или зрителя.