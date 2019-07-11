В Подмосковье семья отравилась грибами, ребенок - в реанимации

В Подмосковье семья из четырех человек отравилась грибами.

По предварительным данным, семья из деревни Углешня Чеховского района Подмосковья съела собранные грибы, вскоре после этого 65-летней женщине и ее трехлетнему внуку стало плохо, сообщили в управлении СК РФ по Московской области.

Бабушка с внуком были госпитализированы, ребенка положили в реанимацию.

Остальным членам семьи тоже потребовалась медицинская помощь.

Как уточнили РИА Новости в администрации городского округа, в состоянии средней тяжести были госпитализированы мужчина 67 лет и девушка 19 лет, а двух человек – 65-летнюю женщину и ребенка вечером 10 июля вертолетом доставили в институт имени Склифосовского и Филатовскую детскую больницу.