От пожара в Мытищах пострадали 12 человек

Число пострадавших в результате пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах возросло до 12 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Утром в четверг на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах возник пожар. Огненный факел достигал 50 метров в высоту, к настоящему моменту его удалось сбить.

В настоящее время огнем охвачена почти 1 тысяча кв. м. на участке газопровода около ТЭЦ.

В Минэнерго сообщили, что в подмосковных Мытищах загорелся участок газопровода, примыкающий к ТЭЦ-27, для самого энергообъекта и находящимся на его территории постройкам ничто не угрожает.

ТЭЦ-27 "Северная" — находится на территории городского округа Мытищи, в деревне Челобитьево. Первый энергоблок станции — введен в эксплуатацию 27 лет назад. Последняя реконструкция завершилась в 2008 году.

Суммарная электрическая мощность — свыше тысячи МВт. Тепловая мощность — почти 1900 Гкал в час. Основное и резервное топливо — газ.

Работают две газотурбинные установки, два вертикальных котла-утилизатора и паровая турбина. Контроль производится с единого центрального щита управления. ТЭЦ-27 считается самой экологически чистой не только в России, но и в Европе. Экономичность, а также контроль за выбросами обеспечивает информационно-управляющая система. На станции есть также системы очистки, защиты от шума, инфразвука, вибрации и электромагнитных полей.

Электростанция обеспечивает теплом более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также городского округа Мытищи.

Коммунальные службы Москвы заявили, что угрозы для жизнеобеспечения Москвы после пожара на территории рядом с ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах нет.

Власти Москвы направили по просьбе МЧС 50 единиц спецтехники для помощи в ликвидации пожара на участке газопровода в подмосковных Мытищах, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщает столичный Центр организации дорожного движения, транспортная обстановка на подъездных путях к ТЭЦ осложнена. Наблюдаются затруднения на прилегающих магистралях.

Из-за пожара на ТЭЦ "Северная" перекрыто движение на Осташковском шоссе от МКАД в сторону области. Затруднено движение на участках Осташковского, Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах. Объехать можно по Липкинскому и Алтуфьевскому шоссе. На месте находятся два экипажа "Дорожного патруля" — помогают организовать движение и найти водителям пути объезда".