Иркутская область запросила еще 2 миллиарда для пострадавших от наводнения

Дополнительные 2 миллиарда рублей на компенсации после наводнения попросила Иркутская область у правительства РФ, сообщает "Вести Иркутск". До выделения средств область будет использовать средства резервного фонда.

Ранее выделенные 662 миллиона рублей из федерального бюджета на помощь пострадавшим от паводка региональные власти уже освоили. Накануне закончились последние выплаты. Об этом доложил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов. Так, более 30 тысяч человек получили единовременную помощь в размере 10 тысяч. Семнадцати семьям, где есть погибшие в результате наводнения, выделено по одному миллиону рублей. Треть населения получила по 100 и 50 тысяч — это компенсации при утере имущества, полного или частичного.

Напомним, подтопление началось 25 июня из-за сильных дождей и таяния снега в горах Восточного Саяна. Тогда же в шести районах Иркутской области – Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском – затопило 98 населенных пунктов, на территории которых расположено более 10,1 тысяч жилых домов, в которых проживают почти 33 тысячи человек.