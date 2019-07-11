Дайте ему глобус Украины: соцсети посмеялись над инициативой советника Зеленского

Инициатива советника президента Украины Никиты Потураева, предложившего переименовать русский язык в "российский", а Россию — в "Московию", вызвала бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей, сообщает РИА Новости.

По мнению Потураева, русский является языком национальных меньшинств, поэтому на Украине его допустимо называть русским, а вот в России он должен называться российским. Кроме того, советник уверен, что с точки зрения филологии русский и украинский языки отличаются по всем параметрам.

Обсуждая эти заявления, интернет-пользователи отметили, что подобный абсурд вполне соответствует общему имиджу нового украинского президента Владимира Зеленского.

"У него в команде тоже КВНщики?" — предположил @EvgenyRussian. А пользователь под ником @Ich84dienF предложил переименовать Зеленского в клоуна.

Другие комментаторы с иронией отмечали, что, наконец, на Украине придумали, как решить свои проблемы. "Россию переименуют и заживут", — отметила @Ulitka. "Дайте им глобус Украины, пускай успокоятся!" — написал @Nemo02642746.

В мае Петр Порошенко в конце своего президентского срока подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В документе указывается, что практически во всех сферах жизни должен использоваться исключительно украинский язык. Исключения предусматривают для английского и других языков Евросоюза, но не для русского языка.