Самолет не зарегистрирован, пилот сбежал: в Ставрополье упал АН-2

В Ставрополье во вторник на поле со свеклой рухнул "кукурузник". Пилот сбежал с места происшествия, чуть позже самолет распилили и убрали.

Инцидент произошел 9 июля неподалеку от поселка Радуга в Новоалександровском районе. По словам очевидцев, "кукурузник" занимался орошением полей, потерял управление и рухнул на землю.

Прибывшие на место происшествия следователи не нашли упавшего самолета — распиленные части АН-2 обнаружились в одном из местных хозяйств.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку инцидента. Было установлено, что судно не было зарегистрировано, а пилот не имел право осуществлять сельскохозяйственные работы на самолете.