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11 июля 201913:59

ММА. Исмаилов на турнире АСА 99 проведет бой против Фролова

Одна из ведущих российских лиг смешанных единоборств ACA объявила о подписании контракта на очередной бой Магомеда Исмаилова. Его соперником станет другой яркий российский средневес Артем Фролов. Бойцы проведут бой 27 сентября в Москве на "ВТБ Арена".

Недавнее подписание экс-чемпиона другого популярного промоушна М-1 Артема Фролова в лигу АСА стало большой и приятной новостью для российских фанатов ММА. Осенью 2018 года он должен был дебютировать в американской UFC, однако был вынужден сняться с боя против американца Си Би Долловэя из-за старой травмы кисти.

Для Исмаилова это второй бой в рамках российской организации. Весной 2019 года он блестяще дебютировал, нокаутировав соотечественника Вячеславом Василевского. Бой между двумя звездами среднего веса пройдет на турнире ACA 99, главным событием которого станет чемпионское противостояние Али Багова против Хусейна Халиева.

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