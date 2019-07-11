В Воронеже у 95-летней женщины-ветерана за долги ЖКХ приставы забрали все

В соцсетях и СМИ Воронежа несколько дней назад появилась информация о том, что 95-летняя женщина – труженик тыла в Великую Отечественную войну, ветеран труда осталась без средств к существованию из-за блокировки пенсионного счета.

Как рассказало издание "Блокнот. Воронеж", счет был заблокирован "стараниями" судебных приставов из-за долга пенсионерки за услуги ЖКХ.

Проблема в том, что Александра Матвеевна живет одна и зачастую не в состоянии дойти даже до магазина.

С продуктами ей помогают соседи и знакомые, а вот по коммуналке из-за этого образовался долг в размере 20 тысяч.

Сначала судебные приставы снимали с ее пенсионного счета по 5-6 тысяч рублей, а затем и вовсе его заблокировали.

Узнав об этой истории через сообщество ВК "Подслушано Воронеж", неравнодушные люди решили помочь Александре Матвеевне решить эту проблему через обращение в прокуратуру.



Через несколько дней на эту информацию отреагировали в правительстве Воронежской области. Как пишет "РГ", там пояснили, что пенсионерка в органы соцзащиты никогда не обращалась, но после публикаций в СМИ у ветерана побывал социальный работник, и теперь ею будут заниматься.

Ранее сообщалось, что Воронеж вошел в число 15 городов России с самыми высокими расценками на коммунальные услуги.