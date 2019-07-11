КХЛ проведет матчи в Давосе, Таллине, Алма-Ате и Шэньчжене

Континентальная хоккейная лига объявила планы на сезон-2019-2020 по расширению географии своего бренда. Несколько игр регулярного чемпионата пройдут в швейцарском Давосе, китайском Шэньчжэне, столице Эстонии Таллине и в бывшем главном городе Казахстана Алма-Ате.

"Под брендом KHL World Games 23 декабря в Давосе пройдет "зеленое дерби" между уфимским "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом", — сообщил журналистам Чемпионата.Ru вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский. – Эта игра будет домашней для "Салавата".

Новой точкой на карте Лиги станет и Шэньчжэнь. В этом городе играет женский клуб, который вступает в ЖХЛ в следующем сезоне. Поэтому китайский представитель в КХЛ "Куньлунь Ред Стар" проведет шесть игр в этом городе, а затем будет играть в Пекине.

"В казахстанской Алма-Ате матчи КХЛ впервые пройдут 17 и 20 сентября. Там астанинский "Барыс" сыграет со "Спартаком" и "Трактором". А 10 и 11 января финский "Йокерит" сыграет в Таллине с "Северсталью", – сказал Кобылянский.