В Домодедове за взятки схвачены десять таможенников

Десять сотрудников Домодедовской таможни арестованы по решению Басманного суда Москвы.

Ранее они были задержаны по подозрению в получении крупных взяток.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева, в зависимости от роли каждого из арестованных, некоторые заключены под стражу, а некоторых отправили под домашний арест до сентября.