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11 июля 201914:44

В Домодедове за взятки схвачены десять таможенников

фото: Михаил Свешников

Десять сотрудников Домодедовской таможни арестованы по решению Басманного суда Москвы.

Ранее они были задержаны по подозрению в получении крупных взяток.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева, в зависимости от роли каждого из арестованных, некоторые заключены под стражу, а некоторых отправили под домашний арест до сентября.

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