Карел Готт появится на деньгах

14 июля в день 80-летия чешского певца Карела Готта можно будет приобрести коллекционные банкноты достоинством в ноль евро с портретом исполнителя, сообщает интернет-портал idnes.cz.

Карел Готт – живая легенда чешской эстрадной музыки. Более полувека он сохраняет статус звезды первой величины на мировой эстраде. В одной Чехии выпущено больше двухсот грампластинок, аудиокассет и дисков с записями его песен.

Руководитель фирмы-производителя коллекционных банкнот "Нунофия" Владислав Клабьян рассказал, что на основе портрета Карела Готта на компьютере производится гравюрный лист. Затем он отправляется в типографию.

В печать запущен третий вариант купюры, поскольку первые два певец отклонил.

Стоимость раритета составит 50 крон — это больше двух долларов. Директор интернет-портала для коллекционеров "Сбиртел" Йиндржих Йирасек считает, что в будущем стоимость банкнот составит 5 тысяч крон (около 220 долларов) за экземпляр.

Банкноты произведены во Франции и имеют все признаки подлинных евро и необходимую защиту от подделок.