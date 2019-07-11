Помощник полпреда Воробьев, подозреваемый в госизмене, занимался недвижимостью

Александр Воробьев, которого обвиняют в государственной измене, 5 лет работал в области сделок с недвижимостью и регистрации прав на нее в Калининградской области, сообщает ТАСС. Агентство сделало официальный запрос в местное управление Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии.

Журналисты уточняют, что Воробьев занимал эту должность с 2000 по 2005 год. Потом он перешел в администрацию Гусевского городского округа. В 2010 году чиновник вернулся в Калининградскую область, где работал в правительстве до 2017 года. В этот период Александр Воробьев занимал должность представителя губернатора в органах судебной власти и успел возглавить местное агентство по недвижимости.

В 2017 году Воробьев стал федеральным инспектором в Республике Карелия. А всего через год перешел на работу в аппарат губернатора Цуканова. В 2018 году он назначен помощником полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Напомним, ранее Александра Воробьева обвинили в государственной измене. По мнению правоохранительных органов, он шпионил в пользу польской разведки. Чиновник арестован на два месяца.

Между тем Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает об увольнении Воробьева. Президент не занимается кадровыми перестановками среди помощников полпредов, пояснил пресс-секретарь президента. Все документы идут через главу администрации Кремля.