Дисквалифицированный пловец спас гея-молодожена, упавшего с надувного лебедя

На Сардинии 37-летний итальянский пловец Филиппо Маньини спас тонущего мужчину. Ранее Маньини был дисквалифицирован из-за допинга.

Инцидент случился на пляже Кала Синциас. Пострадавшего зовут Андреа Бенедетто. На Сардинии он праздновал свадьбу. Два дня назад мужчина вышел замуж.

Молодожены плавали на надувном лебеде, но Андреа упал в воду и не смог выбраться из-за больных ног.

По словам спасенного, спустя несколько часов после произошедшего он оказался в больнице, где он узнал, что его спас Филиппо Маньини. "Я надеюсь, что смогу поблагодарить его лично", – сказал Бенедетто.

Как пишет New York Times, когда спасатели увидели тонущего человека, они спустились со своей вышки и бросились в шлюпку, однако Маньини их опередил. Добравшись до Бенедетто, спортсмен удерживал его голову наплаву до прибытия спасателей, после чего помог транспортировать пострадавшего на берег.

"Ему было плохо, он захлебнулся, и когда я к нему подплыл, он даже не мог говорить", – рассказал Маньини.

В 2018 году за нарушение антидопинговых правил Филиппо Маньини дисквалифицировали на четыре года.

Пловец — двукратный чемпион мира на дистанции в 100 метров вольным стилем, девятикратный чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах.