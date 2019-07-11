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11 июля 201915:15

Мэр Горловки: Зеленский открыл счет своим жертвам

Николай Муравьев/ТАСС

В эфир программы "60 минут" из поселка Зайцево, который сегодня утром подвергся жестокому обстрелу, и где погибла мирная жительница, вышел мэр города Горловка Иван Приходько.

Он рассказал, что сегодня в 4:04 утра начался обстрел западной части Горловки. 152-миллиметровые крупнокалиберные снаряды долетали до центра города. В 4:20 утра начался обстрел поселка Зайцево. Пострадало 4 дома, детский сад, обесточена половина поселка.

"К сожалению, при сегодняшнем обстреле трагически погибла женщина. Это первая погибшая мирная жительница во времена правления Зеленского, который только вчера дал команду украинским войскам ужесточить свои действия. Видимо, в руководстве батальона "Азов", который стоит на рубежах Горловки, поняли команду своего президента слишком буквально и применили фашистскую тактику", — с горечью отметил Приходько.


Он рассказал, что женщина находилась у себя дома, когда в него попала мина, и получила прямое попадание осколков в сердце. Жительница Горловки скончалась не сразу, а успела доползти до двери и даже позвонила своему сыну. Прибывшей на место трагедии скорой помощи только оставалось констатировать смерть пострадавшей.

При этом мэр Горловки подчеркнул, что установленное сегодня перемирие украинская сторона не соблюдает.

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