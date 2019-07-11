Пожар в Мытищах: первая жертва

В результате сильнейшего пожара в районе ТЭЦ в Мытищах погиб один человек, пострадали еще 14 человек.

"Один человек умер, еще один госпитализирован", — рассказал "Интерфаксу" источник в медицинских кругах, отметив, что остальные пострадавшие получили помощь амбулаторно.

Между тем, очевидцы в соцсетях сообщают, что погибший работал охранником в автосервисе, его тело нашли в бытовке, расположенной рядом с ТЭЦ.

Сильнейший пожар начался на территории ТЭЦ утром, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. По данным МЧС, причиной возгорания стал прорыв газопровода.

"Пожар на трубопроводе высокого давления ликвидирован, происходит дотушивание отдельных очагов", — сообщил телеканалу "Россия 24" замглавы МЧС России Илья Денисов.

Однако пламя успело перекинуться на соседние с ТЭЦ здания, охватив более одной тысячи квадратных метров.

"От теплового воздействия пожара на ТЭЦ загорелось административное здание ООО "Данила Мастер" и склад из легких металлических конструкций. Здание на реконструкции, горит кровля", — уточнили в пресс-службе МЧС РФ.