Движение по Волковскому шоссе у горящей ТЭЦ восстановлено

Дорожная полиция восстановила движение по Волковскому шоссе в Мытищах, близ которого горела ТЭЦ-27.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала начальник пресс-службы главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Она подчеркнула, что все ограничения на движение сняты.

Утром 11 июля на территории ТЭЦ в небо взметнулся огненный факел высотой 50 метров. Мощный пожар тушили несколько часов. По информации МЧС, один человек погиб, пострадали 12.

ТЭЦ-27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") работает на природном газе и обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ.

По предварительным данным пожар возник в результате прорыва газопровода.