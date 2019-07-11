Денис Лебедев завершает карьеру боксера-профессионала

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по двум престижным версиям россиянин Денис Лебедев официально объявил о завершении карьеры. По словам боксера, который в последний раз выходил в ринг осенью 2018 года, готов повесить перчатки на гвоздь.

"Пришло время расставаться с большим спортом, — сообщил Лебедев своим фанатам в социальной сети Instagram. – Как настоящий мужчина, муж и отец, я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимания своим самым родным людям".

Лебедев выигрывал чемпионские пояса по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF). В ноябре 2018 года он победил американца Майка Уилсона единогласным решением судей. Несколько недель назад прошла информация, что команда Лебедева договорилась о матчевой встрече экс-чемпиона с Арсеном Гуламиряном, но эти сообщения не подтвердились.