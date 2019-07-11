Песков: иногда люди ждут Путина по несколько часов, и он всегда проявляет уважение

Выход к людям во время поездок и встреч — обычная практика для Владимира Путина, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, Путин всегда проявляет уважение, когда видит, что у вуза или у здания администрации собрались люди: выходит и приветствует этих людей.

В ходе такого общения многие передают Путину записки. Так было и в Екатеринбурге, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства. "Это не что-то экстраординарное, так случилось и на этот раз, он успел с несколькими гражданами пообщаться", — подтвердил Дмитрий Песков.

РИА Новости цитирует слова Дмитрия Пескова о том, что служба безопасности во время таких внеплановых мероприятий делает свою работу и все необходимое, не мешая никоим образом президенту общению с гражданами.

После встречи президента со студентами Уральского федерального университета 9 июля президентский кортеж направился в аэропорт. Но Путин остановил движение и вышел из машины к ожидавшим его екатеринбуржцам, с которыми кратко побеседовал.

"Это не что-то экстраординарное, он не успел с несколькими гражданами пообщаться", — пояснил Песков.