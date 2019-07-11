Зал "Зарядье" закрыл первый концертный сезон

10 июля в новом столичном зале "Зарядье" состоялся концерт, завершивший премьерный сезон.

Концерт был посвящен памяти профессора Московской консерватории Веры Горностаевой. На сцене Малого зала выступили пианисты – в прошлом ученики великого педагога – Андрей Гугнин, Вадим Холоденко и Лукас Генюшас. Зал "Зарядье" отошел от традиции проведения торжественных мероприятий по поводу закрытия сезона, отдав предпочтение новому формату – концерт-запись. Технологические возможности концертного комплекса позволяют записывать диски во время мероприятия, что и осуществила фирма "Мелодия".

Перед концертом состоялось вручение специального приза Андрею Гугнину "За творческую зрелость и артистическую неординарность". Профессиональный журнал "Музыкальная жизнь", звукозаписывающая фирма "Мелодия" и Российский музыкальный союз таким образом отметили его выступление на XVI Международном конкурсе имени П.И. Чайковского.

С 11 июля зал "Зарядье" начинает монтаж органа. Инсталляция инструмента будет проходить до открытия второго сезона 7 сентября, настройка органа займет всю осень. Инаугурация органа, изготовленного старейшей французской фирмой Mühleisen, запланирована на 29 февраля 2020 года. По словам Генерального директора зала Ольга Жуковой, к участию в первом органном концерте приглашены лучшие органисты мира.