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11 июля 201916:28

Швейцарские ученые: к 2050 году Москву ждет детройтская жара

Global Look Press

В Москве к 2050 году максимальная температура летом может возрасти на 5,5 градуса, о чем говорится в исследовании швейцарской лаборатории Crowther Lab.

Совместно со Швейцарской высшей технической школой Цюриха было проведено исследование, где использовались 19 биоклиматических переменных для 520 городов мира. По данным РИА Новости, были проанализированы погодные условия столиц и городов с населением более одного миллиона человек. Согласно оптимистичному сценарию, выбросы СО2 будут сокращены к середине века и температура в мире возрастет лишь на 1,4%.

Неутешительные изменения климата коснутся 77% городов земного шара. Оставшиеся 22 процента столкнутся с невиданными ранее погодными условиями – предельные изменения ждут города северных широт. Прогнозируется, что к 2050 году их климат станет совсем южным. В знойных широтах влажность возрастет на пять процентов в наиболее влажные месяцы, а в период засухи в них станет на 14% суше.

Согласно исследованию, к 2050 году климат Москвы породнится с нынешним климатом Детройта — максимальная температура летом увеличится на целых пять с половиной градусов. Температура в Санкт-Петербурге возрастет на 6,1 градуса — это совпадает с нынешней погодой в столице Болгарии. Киеву грозит возрастание температуры на 6,7 градуса, прямо как в австралийской Канберре.

Температура в Лондоне возрастёт на 5,9 градуса, по ощущениям это как в австралийском Мельбурне. Глобальное потепление не обойдет стороной и Европу: в Париже и Берлине температура поднимется на 6,1 градуса.

Синоптики подчеркивают важность подобных исследований, так как они помогут облегчить практическое применение климатических стратегий.

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