"Хотим обмануть": задержание продавца девочки-подростка попало на видео

Сотрудники МВД задержали жителя Челябинской области, пытающегося продать 16-летнюю девочку за 500 тысяч рублей.

Сделка заключалась в одном из московских кафе, в роли покупателя выступили оперативники. После задержания нарушитель охотно общался с полицейскими.

"С девушкой договорились, что хотим обмануть человека, забрать денег и передать ей, чтобы она уехала", — рассказал задержанный о своих планах. Полицейские, предполагают, что мужчина лукавит, и что это не первая его сделка.

"Установлено, что мужчина через закрытые группы в различных социальных сетях в Интернете находил состоятельных клиентов на территории Российской Федерации и за её пределами для продажи им молодых женщин, в том числе несовершеннолетних, с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К расследованию дела подключился СК по Москве, сотрудники которого возбудили уголовное дело и будут ходатайствовать перед судом об аресте задержанного на время проведения следственных мероприятий.