"Я не академик": Моралес стал почетным доктором РУДН

Президент Боливии Эво Моралес стал почетном доктором Российского университета дружбы народов.

Исполняющий обязанности ректора РУДН Евгений Щесняк сказал, что это решение – знак признания выдающихся заслуг Моралеса во многих областях и сферах человеческой деятельности и укрепления дружбы между народами.

Как сообщает РИА Новости, сам Моралес очень удивился присвоенному званию.

"Я не академик", — сказал он, добавив, что "доктор Эво звучит немного странно".

Он поблагодарил ректора и подарил ему свои книги и сувениры из Боливии.

