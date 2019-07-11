Дело Орланди: во вскрытых на кладбище Ватикана могилах не нашли вообще никого

В присутствии должностных лиц Ватикан, полиции и десяти свидетелей 11 июля на Тевтонском кладбище в Риме вскрыли могилы двух немецких принцесс.

После анонимного сообщения предполагалось, что в одной из них могут находиться останки Эмануэлы Орланди — девушки, которая таинственно пропала еще в 1983 году.

Как сообщалось ранее, родным Орланди позвонил неизвестный и сообщил, что Эмануэла была убита кем-то из Ватикана, и ее тело могло быть захоронено в одной из этих могил.

Однако никаких останков пропавшей девушки в них найти не удалось: обе могилы оказались пустыми, передает "Россия 24".

Теперь к первой загадке, куда пропала Орланди, добавилась еще одна: куда исчезли тела немецких принцесс, которые были похоронены почти двести лет назад.

Временно исполняющий обязанности главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти в беседе с журналистами заявил: "Ни останков, ни погребальных урн найдено не было".

Джизотти рассказал, что в склепе принцессы Софии фон Гогенлоэ было обнаружено просторное подземное помещение площадью примерно 4 на 3,7 метра, но оно оказалось пустым.

Во вскрытой могиле принцессы Карлотты Федерики Мекленбургской также не было найдено человеческих останков.

По его словам, родственники обеих принцесс были проинформированы о результатах поисков, передает РИА Новости.

Глава пресс-службы Ватикана также сообщил, что сейчас изучается документация, связанная с проведением структурных работ на Тевтонском кладбище в конце ХIХ века и в 1960-1970 годах.