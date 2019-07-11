Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине

Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.

"Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это тоже может быть интересным", — сообщил президент России, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом глава государства указал, что подобные встречи на высшем уровне должны быть хорошо проработаны, передает ТАСС.

"Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны", — отметил Владимир Путин.

Он также указал, что пока непонятно, готовы ли лидеры других стран участвовать в предложенной Зеленским встрече. В частности, президент России напомнил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вскоре оставит этот пост.

"Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Американская администрация как реагирует? Как реагируют Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке", — подытожил глава российского государства.

Свое желание встретиться в Минске с президентом России при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции Владимир Зеленский озвучил на страничке в Facebook. В частности, украинский президент написал, что "нужно обсудить, чей Крым".