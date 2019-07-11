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Российско-грузинские отношения 6 минут назад

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11 июля 201916:37

Тина Канделаки: грузинский народ – это не Саакашвили

Грузия не первый год является заложником политического экстремизма и терроризма, которым занимается экс-президент страны Михаил Саакашвили. Об этом заявила в эфире программы "60 минут" телеведущая Тина Канделаки.

Журналистка обратила внимание, что Саакашвили в свое время отказался от грузинского гражданства. Также он достаточно долго не имел и гражданства Украины, которое ему сначала дали, а потом забрали. Саакашвили получил вид на жительство в Майями, где приобрел неплохую недвижимость. И лишь Владимир Зеленский, после вступления во власть, вернул ему гражданство Украины.

 

Телеведущая подчеркнула, что Саакашвили представляет политическую силу националистов и радикалов, обладающую достаточным американским финансированием. В качестве примера она привела деятельность супруги скандального экс-президента Грузии: "Жена Саакашвили специально освоила мингрельский диалект. На нем она поет, танцует и баллотируется в мэры Зугдиди. Это говорит о том, что на протяжении последних 20 лет Америка вкладывала деньги в этот регион. Не в экономику, не с развитие, не в мир, не в культуру, а в узкое количество людей, которые сегодня находятся у власти".

Канделаки напомнила, что национализм как таковой появился при первом президенте Грузии Зурабе Гамсахурдия.

"Именно он был тем, кто сгруппировал вокруг себя националистов. Эта бацилла, связанная с Абхазией и Осетией, всегда использовалась политическими террористами, чтобы дестабилизировать обстановку в Грузии и разрушить ее отношения с Россией. И пока не произойдут изменения и не появится поколения, которое к России относится, как я, это будет постоянным эксцессом, постоянной войной", — уверена журналистка.

Телеведущая обратила внимание на то, как Америка вербует молодежь Грузии, предоставляя ей обучение в США и всевозможные гранты. Нетрудно представить себе, что происходит с умами этих молодых людей. По мнению журналистки, власти России в силах повлиять на этот процесс: "Возможность студентов учиться в России и получать образование через гранты могла бы изменить ситуацию и сыграть очень большую гуманитарную роль, которую нельзя не учитывать".

Также Канделаки обозначила свою позицию по поводу скандала на телеканале "Рустави 2", подчеркнув, что согласна с президентом Российской Федерации, давшим точную и достаточную оценку происходящим событиям. Вместе с тем она сообщила, что генеральный директор канала Николоз Гварамия напрямую связан с Михаилом Саакашвили. В доказательство своих слов телеведущая представила видео с их телефонными переговорами.

"Гварамия ведет переговоры с Саакашвили с 2016 года, там открытые призывы к свержению действующей власти. Главный редактор телеканала принимает напрямую приказы от Саакашвили, который лично руководит всеми политическими протестами", — комментирует она разговор на грузинском языке.

Тина Канделаки возмутилась тем фактом, что Михаил Саакашвили до сих пор не экстрадирован в Грузию, и воспользовалась эфиром для обращения ко всей здравомыслящей общественности: "Я призываю всех людей доброй воли объединиться и обратиться к президенту Украины, чтобы он, наконец-то, ответил на запрос прокуратуры Грузии с требованием выдать ее властям политического преступника, обвиняемого в убийствах и растрате государственного бюджета. Я считаю, что это будет началом новой страницы в отношениях России и Грузии".

"Грузинский народ – это не Саакашвили. Грузия – парламентская республика, через год Саломе Зурабишвили не будет президентом Грузии, премьер будет принимать все решения. Поэтому я считаю, что Россия должна продолжать вести ту последовательную политику, которую ведет Владимир Владимирович Путин, политику, которая оставляет грузинам шанс выстроить отношения с Россией", — заключила телеведущая.

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