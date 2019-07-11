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Ситуация на Украине 46 минут назад

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11 июля 201917:11

ЕС снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича

ЕС снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича

Европейский суд снял санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Как говорится в сообщении суда, аннулирована заморозка фондов "семи членов бывшего украинского правящего класса, включая Виктора Януковича, бывшего президента Украины", передает РИА Новости.

Речь идет о санкциях ЕС, продленных ранее для Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а также для ряда его соратников в 2018 году.

Такое решение было принято по результатам рассмотрения жалоб бывших высокопоставленных украинских чиновников, среди которых: Виктор Янукович, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер Сергей Арбузов, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка, экс-глава администрации президента Андрей Клюев, а также сыновья Януковича и Пшонки.

Суд, в частности, усомнился в том, что решение украинских властей о возбуждении в их отношении уголовных дел (на основании чего и было принято решение применить ограничительные меры) было принято "в соответствии с правами защиты и правом на эффективную судебную защиту", передает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что даже если суд ЕС снимет санкции с Виктора Януковича и его окружения, это "не повлияют на ход расследований в отношении них".

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