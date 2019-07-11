Антисанитария, вонь и шум: скандальный хостел проверит Роспотребнадзор

Роспотребнадзор в ближайшее время проверит хостел, расположенный в Москве на улице Правды. Местные жители жалуются на антисанитарию, неприятные запахи, шум. Даже в жару людям приходится спать с закрытыми окнами. Если специалисты подтвердят информацию, дело передадут в суд.

Музыка на весь двор — так, видимо сюда привлекают постояльцев. Хостел в жилом доме на улице Правды открылся несколько месяцев назад. И все это время, жалуются местные жители, они страдают от такого соседства.

"Они открывают окна и, судя по всему, готовят каждый в своей комнате. Ужасный запах иднт к нам в комнату, и мы вынуждены даже в жару жить с закрытыми балконами", — жалуется Лидия Богданова.

"Там жуткая антисанитария! Вещи навалены, обувь грязная", — рассказывает Ольга Добровольская.

Как выглядит жилье за 250 рублей в сутки, журналистам показывать отказались. Администратор дальше порога не пустил. Хостел недавно проверяла прокуратура и разрешила работать дальше.

- Вы выполнили предписания прокуратуры?

- Да, если что-то не устраивает, пусть приходят и еще раз проверяют.

На этих кадрах видно, что чистотой здесь не пахнет. От условий, в которых приходиться жить, не в восторге и сами приезжие.

Хостел в ближайшее время проверит и Роспотребнадзор. Если нарушение санитарных норм подтвердится, ночлежку могут закрыть по решению суда.

"Основные нарушения, которые фиксируют специалисты управления Роспотребнадзора по Москве при проверке хостелов, это нарушение дезинфекционных мероприятий, наличие насекомых, грызунов в квартирах, скученность, неудовлетворительное санитарное состояние помещения, наличие скоплений мусора", — сообщил Алексей Худобородов, начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по Москве.

Ежегодно на хостелы поступает до 300 жалоб от москвичей. В 2018 году за грубое нарушение санитарных норм закрыли больше 50 подобных гостиниц.