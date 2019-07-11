Ущерб на 150 миллионов: СК РФ возбудил уголовное дело из-за пожара на ТЭЦ-27

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на территории ТЭЦ-27 по статье "Нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса".

По данным следствия, пожару предшествовал выброс газа из трубы на ТЭЦ-27. В 200 метрах от места выброса, на территории ООО "Навигатор", газ загорелся.

В результате пожара погиб один человек, пострадали еще 14. Ущерб, нанесенный ООО "Навигатор", по предварительным данным, озвученным следователями, составляет около 150 миллионов рублей.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.