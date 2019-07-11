Симона Халеп впервые в карьере стала финалисткой Уимблдона

На Уимблдонском теннисном турнире завершился полуфинальный матч в женском одиночном разряде между румынкой Симоной Халеп и украинкой Элиной Свитолиной. Румынская теннисистка добилась победы в двух сетах со счетом 6:1, 6:3 и впервые в карьере пробилась в финал престижного соревнования.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Ранее лучшим достижением Халеп на Уимблдоне был выход в полуфинальную стадию в 2014 году. В финале румынка сыграет с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс и Барборой Стрыцовой из Чехии.

Напомним, что Уимблдонский теннисный турнир 2019 года завершится 14 июля. Его призовой фонд превышает 49 миллионов долларов.