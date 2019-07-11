Жильцам дома в Балашихе не дают сменить нерадивую управляющую компанию

Потолки протекают, а в подъездах грязь и мусор. В Балашихе жильцы многоэтажки из-за плохого обслуживания решили сменить управляющую компанию. Общим голосованием выбрали другую. Однако Государственная жилищная инспекция почему-то отказалась включать новую организацию в реестр.

Жильцы дома по улице Свердлова в Балашихе показывают последствия ремонта, проведенного управляющей компанией "Сервис плюс". Через несколько месяцев после покраски на стенах появились грибок и плесень.

Подтеки на потолке в подъезде появляются после каждого дождя. А по этой стене течет канализация. Стояк не ремонтировали ни разу.

- Здесь текло не один раз. Постоянно все протекает, стена мокрая, а управляющая компания не приходит даже на вызовы.

Выход на крышу: уборка здесь не проводилась годами, пространство облюбовали голуби.

Качели во дворе еще два года назад сломали рабочие, которые должны были следить за порядком.

- Сначала один сел, потом второй, потом третий сел им на ноги, и они качались, пока она не лопнула.

Уборку в подъездах люди проводят своими силами.

- Я постоянно мою лифт, потому что он в таком состоянии, что это невозможно.

Но деньги с жильцов компания "Сервис плюс" собирает исправно, правда, поставщикам услуг их не перечисляет. Люди говорят, что долг составляет уже 22 миллиона.

- Мы эти деньги ежемесячно платим в УК "Сервис плюс", но "Сервис плюс" никаких мер и действий не предпринимает. Куда уходят наши деньги?

Эти вопросы журналисты хотели задать руководству управляющей компании, но на звонки они не отвечают, а сотрудники в разгар рабочего дня закрылись в офисе.

Жители провели собрание, отказались от услуг нерадивых коммунальщиков и выбрали новую управляющую компанию "Квартал". Легитимность собрания подтвердил городской суд. Однако, чтобы начать работать, новая управляющая компания должна быть внесена Госжилинспекцией в реестр лицензий. Но этого почему-то не происходит.

"При поверке достоверности сведений, предоставленных ООО "Квартал", Госжилинспекцией были выявлены нарушения, а именно: в реестре собственников, присутствовавших на собрании, в отношении части собственников не указаны реквизиты документов о праве собственности", — сообщили в Госжилинспекции.

"В связи с тем, что суд принял решение о признании данного собрания легитимным, Госжилинспекция на основании данного решения обязана была включить нашу управляющую организацию в реестр. Мы считаем, что здесь идет злоупотребление должностными полномочиями", — объясняет Олеся Литоненская, юрист УК "Квартал".

Жители дома написали заявления в Следственный комитет и прокуратуру.