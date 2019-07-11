В Дагестане задержали "ГАЗель" с тонной остеров, спрятанных в тайниках

В Тарумовском районе пограничники совместно с сотрудниками ФСБ и МВД обнаружили в перегруженной "ГАЗели" более тонны осетров.

Издание РИА "Дагестан" сообщает, что задержание фургона с браконьерской добычей произошло в селе Таловка. Кузов "ГАЗели" был специальным образом подготовлен — под крышей и стенами были оборудованы тайники, в которых и находились незаконно выловленные осетры.

По предварительной оценке, ущерб водным биоресурсам страны составил более 50 миллионов рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконная добыча, пересылка и продажа водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу".