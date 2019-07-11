Убитая любовница экс-главы Раменского района возила с собой икону от черной магии
Экс- главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову до 8 октября суд продлил срок содержания за решеткой, отказавшись отпустить под домашний арест даже под залог.
Экс-чиновника подозревают в убийстве помощницы и соратницы Евгении Исаенковой, которую называют его любовницей, на основании того, что на руках Евгении обнаружили частицы ДНК Кулакова и еще двух неустановленных лиц.
Многие, кто знает его лично и не верит в виновность Кулакова, говорят: улики сомнительны, а на суде не были принятые во внимание свидетельства, которые могли бы помочь подозреваемому.
Сам он категорически отрицает свою вину и говорит, что не понимает, почему его арестовали.
Людмила Николаевна – мама Андрея Кулакова пришла в "Прямой эфир" и рассказала о том, что для нее информация о любовнице стала неожиданностью.
Женщина утверждает, что у ее сына с женой Юлей были хорошие отношения, а Евгению она даже не знала.
Однако консьержки в доме, где Кулакова и Исаенкова снимали квартиру, подтверждают, что у них были романтические отношения.
Кроме того, в студии показали фрагменты интервью матери Евгении, в котором она предполагает, что мотивом убийства могла быть женская ревность.
Также в программе продемонстрировали кадры из зала суда, на которых Кулаков заявляет, что следователь ни разу не допрашивал его с момента ареста.
Попытка корреспондента телеканала "Россия 1" задать вопрос следователю не увенчалась успехом: он отправил журналиста за ответами в пресс-службу ведомства.
Эксперты в студии не верят в то, что следователь действительно ни разу не общался с Кулаковым, а общение со СМИ без пресс-службы запрещено, пока идет следствие.
Объясняют они и продление срока содержания под стражей – тем, что идут экспертизы и проще подозреваемого держать "под боком".
Однако в этой истории по-прежнему очень много вопросов.
Действительно ли в ночь убийства не работала ни одна из 25-ти видеокамер, расположенных по пути, которым ехала Евгения? И почему так произошло, если действительно это было так?
Специально ли убитая возила с собой в машине редкую икону – икону Киприана, которая защищает от черной магии и колдовства?
Мог ли Кулаков перейти кому-то дорогу, когда был главой Раменского района, и могли ли таким специфическим образом его "заказать" недоброжелатели?
Кому могла помешать Евгения Исаенкова? Есть ли у следствия другие подозреваемые в ее убийстве, кроме Кулакова?
Как реагирует на информацию о любовнице его жена, и что поговаривают о любовном треугольнике местные жители?
Какие еще нестыковки в деле отмечают осведомленные в этом деле?
На какие доказательства опираются правоохранители? Будет ли их достаточно, чтобы обвинить Кулакова в убийстве любовницы? И чем он сам пытается доказать свою невиновность?
Об этом — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Зеленский позвонил Путину по телефону
- Двое россиян погибли в Греции из-за шторма
- Губернатора Севастополя отправили в отставку
- Иран пытался остановить британское судно
- Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье
Самое читаемое
-
Рука во дворе: Сонька Сипатая призналась в нескольких убийствах
- Польша не выдаст Швеции россиянина, который увез своих детей из приемной семьи
- Личность мертвого мужчины с гирей на ноге установлена
- Врачи борются за каждый сантиметр руки изувеченной тетей малышки
- За издевательства над рабочим во Франции судят саудовскую принцессу
- В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку
Телеканал "Россия"
-
"Иванушка" Кирилл Андреев о жизни и смерти: "Я увидел, будто иду к Сорину"
- "Соскочить непросто": Диана Арбенина впервые раскрыла тайны прошлого
- "Сиделка". Смотрите захватывающий сериал! С понедельника в 21.00
- "Годунов" получил приз на фестивале "Утро Родины"
Вести.Экономика
-
Рубль перешел в наступление. Доллар опустился к минимумам июля
- Boeing может стать причиной краха мировых фондовых рынков
- Трамп поручил девальвировать доллар
- Топ-10 стран с самыми низкими темпами роста населения с 1950 года
- Глава ФРС не собирается уходить в отставку под давлением Трампа
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Samsung Galaxy Note10: официальные фото
- Вирус "Агент Смит" подменяет WhatsApp и другие приложения
- Huawei пытается скупать российские технологии
- IBM патентует смарт-часы, превращающиеся в планшет
Авто.Вести.Ru
-
ТОП-3: самые дорогие платные автодороги в России
- Котлы дегтя: знаменитые машины, подпорченные плохими моторами
- Назад в СССР: средний срок владения автомобилем в стране продолжает расти
- Тест-драйв "заряженного" Jeep Grand Cherokee Trackhawk (+видео)
- Садко-NEXT: наследник легендарного вездехода ГАЗ-66 встанет на конвейер
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: люди, которые быстро ходят, живут дольше на 15-20 лет
- Названы самые опасные для здоровья россиян профессии
- Обычный вирус оказался способен уничтожать рак
- Женщины удаляют матку, чтобы не потерять работу
- Ожирение может быть даже опаснее, чем курение
Вести в 20.00
-
Что не так с Ангелой Меркель
- Зеленский устроил публичный скандал
- Фитнес-клуб "Зебра" обманывает клиентов
Вести-Москва
-
Факел в Мытищах: пожар перекинулся на общежитие, погиб один человек
- Инвесторы получат льготы за создание рабочих мест на окраинах Москвы
- Антисанитария, вонь и шум: скандальный хостел проверит Роспотребнадзор
- В столице прошла репетиция парада трамваев
- Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ученые: мозг убийц заметно отличается от мозга других людей
- Ученые рассказали, как похудеть при помощи кофе
- 6 простых способов улучшить память и работу мозга
- Как узнать, что вам изменяют
- Найдена связь между типом фигуры женщины и ее болезнями
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Вспоминая Елену Образцову...
- О роли случая в судьбе Элвиса Пресли
- Интервью с Ингеборгой Дапкунайте
- Объявлены новые объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Москва 24
-
Девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
- "Не полезно и неправильно": депутат – о возврате алкоэнергетиков на прилавки
- Пролет мимо Грузии: как вернуть деньги за билет и куда ехать отдыхать
- Как продолжать тренироваться, если уехал на дачу: советы от фитнес-эксперта
- Полиция приглашает на службу супергеройским роликом