Убитая любовница экс-главы Раменского района возила с собой икону от черной магии

Экс- главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову до 8 октября суд продлил срок содержания за решеткой, отказавшись отпустить под домашний арест даже под залог.

Экс-чиновника подозревают в убийстве помощницы и соратницы Евгении Исаенковой, которую называют его любовницей, на основании того, что на руках Евгении обнаружили частицы ДНК Кулакова и еще двух неустановленных лиц.

Многие, кто знает его лично и не верит в виновность Кулакова, говорят: улики сомнительны, а на суде не были принятые во внимание свидетельства, которые могли бы помочь подозреваемому.

Сам он категорически отрицает свою вину и говорит, что не понимает, почему его арестовали.

Людмила Николаевна – мама Андрея Кулакова пришла в "Прямой эфир" и рассказала о том, что для нее информация о любовнице стала неожиданностью.

Женщина утверждает, что у ее сына с женой Юлей были хорошие отношения, а Евгению она даже не знала.

Однако консьержки в доме, где Кулакова и Исаенкова снимали квартиру, подтверждают, что у них были романтические отношения.

Кроме того, в студии показали фрагменты интервью матери Евгении, в котором она предполагает, что мотивом убийства могла быть женская ревность.

Также в программе продемонстрировали кадры из зала суда, на которых Кулаков заявляет, что следователь ни разу не допрашивал его с момента ареста.

Попытка корреспондента телеканала "Россия 1" задать вопрос следователю не увенчалась успехом: он отправил журналиста за ответами в пресс-службу ведомства.

Эксперты в студии не верят в то, что следователь действительно ни разу не общался с Кулаковым, а общение со СМИ без пресс-службы запрещено, пока идет следствие.

Объясняют они и продление срока содержания под стражей – тем, что идут экспертизы и проще подозреваемого держать "под боком".

Однако в этой истории по-прежнему очень много вопросов.

Действительно ли в ночь убийства не работала ни одна из 25-ти видеокамер, расположенных по пути, которым ехала Евгения? И почему так произошло, если действительно это было так?

Специально ли убитая возила с собой в машине редкую икону – икону Киприана, которая защищает от черной магии и колдовства?

Мог ли Кулаков перейти кому-то дорогу, когда был главой Раменского района, и могли ли таким специфическим образом его "заказать" недоброжелатели?

Кому могла помешать Евгения Исаенкова? Есть ли у следствия другие подозреваемые в ее убийстве, кроме Кулакова?

Как реагирует на информацию о любовнице его жена, и что поговаривают о любовном треугольнике местные жители?

Какие еще нестыковки в деле отмечают осведомленные в этом деле?

На какие доказательства опираются правоохранители? Будет ли их достаточно, чтобы обвинить Кулакова в убийстве любовницы? И чем он сам пытается доказать свою невиновность?

Об этом — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".