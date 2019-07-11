Взял нож, чтобы убить: в Сочи подросток пытался зарезать незнакомую девочку

Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего подростка, пытавшегося на улице убить ножом незнакомую девочку.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Следственном комитете России по Краснодарскому краю.

Сообщается, что инцидент произошел 9 июля 2019 года в Сочи. В тот день занятий в экологическом центре фигурант уголовного дела последовал за 15-летней девочкой, с которой посещал занятия, но знаком не был​​​ и настигнув ее на улице Альпийской, нанес ей кухонным ножом удар в грудь. После этого юный злоумышленник столкнул жертву в канаву, где намеревался добить девочку.

К счастью, этому помешали местные жители, ставшие очевидцами нападения, которые скрутили нападавшего и вызвали полицию.

Пострадавшая была госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

С задержанным проводятся следственные действия. На допросе подросток пояснил, что нож утром взял дома, чтоб совершить убийство. В отношении него назначено проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы. В ближайшее время СКР обратится в суд с просьбой об аресте нападавшего.