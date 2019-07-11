Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев. Ему было 49 лет. О причинах смерти режиссера не сообщается.

С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре. Исполнял роли в таких спектаклях "Повелитель мух", "Король Лир", "Коварство и любовь", "Чевенгур". Кроме того, поставил спектакли "Синий свет", "Подросток", "Тень стрелка" и другие.

Дата и время прощания станет известна позднее, сообщается на сайте театра.