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11 июля 201918:58

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

МДТ. Театр Европы

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев. Ему было 49 лет. О причинах смерти режиссера не сообщается.

С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре. Исполнял роли в таких спектаклях "Повелитель мух", "Король Лир", "Коварство и любовь", "Чевенгур". Кроме того, поставил спектакли "Синий свет", "Подросток", "Тень стрелка" и другие.

Дата и время прощания станет известна позднее, сообщается на сайте театра.

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