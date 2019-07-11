Названа дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Документ по отмене роуминга между Белоруссией и Россией может быть подписан до 15 сентября.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Он подчеркнул, что данная тема давно обсуждается и есть прямое поручение президентов обеих стран подписать данное соглашение по роумингу до 15 сентября 2019 года.

Семашко отметил, что что профильные министерства РБ и РФ прорабатывают детали документа.