Президент освободил от должности губернатора Севастополя

Президент России подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, передает "Россия 24".

Глава региона был освобожден от должности по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Временно исполняющим обязанности главы Севастополя назначен Михаил Развожаев — руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.

Ранее он занимал должности заместителя министра по делам Северного Кавказа, а также являлся врио главы Хакасии, передает РИА Новости.