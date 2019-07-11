Зеленский позвонил Путину по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова. Разговор состоялся по инициативе Киева.

В ходе общения лидеры двух стран обсудили вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, и возвращения пленных с обеих сторон.

Президенты договорились продолжать работу на уровне экспертов. Кроме того, Путин и Зеленский обсудили возможность дальнейшего общение в нормандском формате.

Стоит отметить, что это первый разговор Владимира Путина с Владимиром Зеленским.