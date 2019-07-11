За двумя зайцами: вратарь Джанаев оказался не нужен ЦСКА и "Сочи"

Руководство футбольного клуба ЦСКА приняло решение не заключать договор с голкипером Сосланом Джанаевым. Ради возможного контракта с армейцами 32-летний вратарь покинул сборы ФК "Сочи", с которым у футболиста была договоренность о совместной работе в предстоящем сезоне РПЛ.

Как сообщает "Спорт-экспресс", инициатива пригласить Джанаева в ЦСКА принадлежала главному тренеру команды Виктору Гончаренко, который хотел видеть новичка в качестве дублера Игоря Акинфеева.

Однако руководство красно-синих отказалось заключать контракт с вратарем. Более того, ФК "Сочи" после внезапного отъезда Джанаева не планирует сотрудничать с вратарем.

Напомним, что 32-летний футболист является воспитанником ЦСКА. Ранее он выступал за "Спартак", "Аланию", "Терек", "Рубин" и "Ростов". Последним клубом Джанаева был польский клуб "Медзь", с которым вратарь расторг контракт.