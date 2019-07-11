В Москву везут гигантских кудрявых ослов

Из Индонезии для разведения Московским зоопарком в столицу везут редких гигантских мамонтовых ослов пуату.

Ожидается, что они прибудут в столицу до 28 июля.

Согласно документации об их закупке, животные должны быть здоровы и без физических дефектов, а состояние ослов будет подтверждено официальными ветеринарно-сопроводительными документами.

Кудрявые ослы пуату будут находиться в контактной части зоопарка, так что посетители зоосада смогут их погладить, сообщает Агентство городских новостей "Москва".