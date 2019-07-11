Бельгиец Тенс выиграл шестой этап многодневки "Тур де Франс"

Бельгийский велогонщик Дилан Тенс, представляющий команду Bahrain Merida, оказался победителем шестого этапа многодневной шоссейной гонки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию в 160,5 километра за 4 часа 29 минут и 3 секунды​​​.

Вторым финишировал итальянец Джулио Чикконе из Trek-Segafredo, отставший от лидера на 11 секунд. Третьим стал бельгиец Ксандро Мерисс из Wanty-GobertЬ (+1 минута 5 секунд).

Лучший из россиян Ильнур Закарин, представляющий Katusha-Alpecin, расположился на 89-й позиции. Седьмой этап "Тур де Франс" пройдет 12 июля.