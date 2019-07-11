Пожар на электростанции в Мытищах. Хронология событий
Нарушение требований безопасности и информирования при возгорании. Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела по факту масштабного пожара на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах. 2 пожарных вертолета, спецпоезд МЧС и десятки спасателей боролись с 50-метровым факелом огня несколько часов. Они смогли локализовать очаг и потушить соседние здания общежития и офисного центра. По информации Минэнерго, причиной громкого хлопка и возгорания стал прорыв снабжающего ТЭЦ топливом газопровода. Сообщившая о пожаре сотрудница предприятия погибла, 13 человек пострадали из-за угарного газа.
Столб огня высотой с 9-этажный дом было видно едва ли не из всех районов севера Москвы. Записи очевидцев: кто-то снимал из окон машин, кто-то из квартир. Пламя бушует и вот-вот перекинется на соседние постройки.
Съемки с воздуха помогают представить масштаб ЧП. Огнем объяты полторы тысячи квадратных метров. А эти кадры сделаны максимально близко к эпицентру взрыва. Над столбом огня и дыма пролетают пожарные вертолеты. Спасатели, которые приехали на место через считанные минуты, на земле борются с возгоранием.
"Были задействованы 82 единицы техники, 178 человек личного состава", — заявил начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.
В первые минуты сообщалось о взрыве на станции высокого давления ТЭЦ "Северная". Владимир Волчаков в это время находился на парковке электроцентрали. По словам мужчины, он услышал мощный хлопок и упал на землю. Ожоги и ссадины по всему телу.
"Сначала упал, а там еще жарче. Потом побежал, опять упал. Накинул куртку на голову, добежал до машины, выгнал ее", — рассказывает пострадавший Владимир Волчаков.
Сотрудников ТЭЦ срочно эвакуировали, но один человек все-таки стал жертвой этого ЧП. По предварительной версии, это вахтер предприятия, которая и подала сигнал тревоги. Еще 14 человек пострадали.
Огонь перекинулся и на другие здания возле ТЭЦ. Судя по тому, как здания располагаются по отношению к очагу, в эпицентре опасности оказались частные дома, офисы, складские помещения. Пламя настолько быстро охватило крыши этих домов, что пока непонятно, успела ли сработать система оповещения.
"Я была в офисе на втором этаже. Я увидела и побежала по коридору, всем кричала, чтобы выбегали", — вспоминает очевидец.
Без крыши над головой временно остались работники электроцентрали, проживающие в общежитии. Люди выбегали на улицу в домашней одежде. Лишь некоторые успели взять хоть какие-то вещи.
Эти кадры сделаны уже после пожара: внутри общежитие выгорело полностью. А это здание общежития с другого ракурса. Судя по обугленным окнам, это крыло выгорело полностью. Под ногами разбитые стекла и сгоревшая мебель.
Позже экстренные службы опровергли информацию о взрыве на станции высокого давления ТЭЦ. Приоритетную версию озвучили сотрудники следственного комитета, которые продолжают работать на месте происшествия.
"По предварительным данным следствия, 11 июля из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс газа. В результате начался пожар в 200 метрах от места выброса", — заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Следователи изучат все версии. Судя по этому видео, к распространению пожара могла привести тлеющая свалка возле ТЭЦ. Оборудование ТЭЦ "Северная" в результате взрыва и пожара не пострадало. На данный момент никакой опасности для близлежащих домов нет.
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